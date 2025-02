Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Beim Einsteigen von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

In der Karl-Fürstenberg-Straße, Höhe Hausnummer 79, beabsichtigte am Montag, 24.02.2025 eine 33 Jahre alte Frau gegen 06.30 Uhr in ihr geparktes Auto einzusteigen. Dabei soll ein dunkler Pkw angefahren gekommen sein, streifte ihr Fahrzeug und soll auch die 33-Jährige touchiert haben. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter und entfernte sich in Richtung Schildgasse. Am Fahrzeug der 33-Jährigen entstand Sachschaden am Seitenspiegel. Zu einem späteren Zeitpunkt begab sie sich selbständig wegen Schulterschmerzen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer geben können, sich zu melden.

