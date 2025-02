POL-FR: B3/ Gemarkung: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein fünfjähriges Kind wurde am Montagmittag, 24.02.2025, gegen 12:50 Uhr in der Straße «Drollberg» in Riegel bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den «Drollberg» in Richtung Grundschule. Zu diesem Zeitpunkt ...

