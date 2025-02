Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel am Kaiserstuhl: Kind nach Verkehrsunfallflucht schwer verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein fünfjähriges Kind wurde am Montagmittag, 24.02.2025, gegen 12:50 Uhr in der Straße «Drollberg» in Riegel bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto schwer verletzt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall davon.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug den «Drollberg» in Richtung Grundschule. Zu diesem Zeitpunkt betrat das Kind auf Höhe des dortigen Kindergartens die Fahrbahn, wurde von dem vorbeifahrenden Auto seitlich erfasst und zog sich schwere Verletzungen zu. Das unfallbeteiligte Fahrzeug, womöglich in dunkler oder schwarzer Farbe, setzte seine Fahrt fort.

Das Mädchen musste mit dem Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) hat den Verkehrsunfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallfahrzeug geben können.

