POL-FR: Folgemeldung zu: "Freiburg: 20-Jähriger bei Angriff auf Stühlinger Kirchplatz schwer verletzt - Zeugenaufruf" - Hier: Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Nach umfangreichen Ermittlungen ist es der Polizei gelungen, zwei dringend Tatverdächtige festzunehmen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren. Bislang liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Staatsangehörigkeit der Festgenommenen vor. Beide Tatverdächtige sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Das Amtsgericht Freiburg hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg gegen beide Personen Untersuchungshaft angeordnet.

Bei dem Angriff auf dem Stühlinger Kirchplatz war am 15. Februar ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Mann kein Zufallsopfer. Eine Stunde vor dem Angriff soll es auf dem Stühlinger Kirchplatz bereits zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen sowohl die nun Beschuldigten als auch der 20-jährige Geschädigte daran beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Ursprungsmeldung vom 17.02.2025:

Einen 20-Jährigen angegriffen und schwer verletzt haben drei Unbekannte am Samstag, 15.02.2025, um 20.45 Uhr auf dem Stühlinger Kirchplatz in Freiburg. Eine Person soll dabei mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Anschließend seien die Männer in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Zeugen, die den Vorfall in der Nähe der Wiwilíbrücke mitbekamen, leisteten Erste Hilfe. Der Geschädigte musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Gesundheitszustand soll mittlerweile stabil sein.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Laut Zeugenaussagen waren die Tatverdächtigen dunkel bekleidet und hatten dunkle Haare. Eine Person sei etwa 1,70 Meter groß gewesen und habe einen Ziegenbart ("Goatee") getragen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

