POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer in Klein-Scharrel+++

Oldenburg (ots)

Am 25.11.2024, gegen 14:48 Uhr, befährt ein 25-Jähriger Mann aus Klein-Scharrel mit seinem Fahrrad samt Kinderfahrradanhänger den Schafdamm in Klein-Scharrel in Fahrtrichtung B 401 In dem Kinderfahrradanhänger befindet sich seine 10 Monate alte Tochter ordnungsgemäß angeschnallt. Als der 25-jährige in Höhe der B 401 nach links auf den Fahrradweg Richtung Oldenburg abbiegt wird der Kinderfahrradanhänger von einem hinter dem Fahrradgespann fahrenden Transporter touchiert. Dadurch verliert der 25-jährige Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und kommt im angrenzenden Graben zu Fall. Der verursachende Fahrzeugführer des Transporters flüchtet unerkannt auf die B401 in Fahrtrichtung Husbäke. Das verursachende Fahrzeug kann nur als Kleintransporter in weiß mit dem Kennzeichenfragment M für München beschrieben werden. Es könnte sich um ein Fahrzeug eines Paketauslieferungsdienstes gehandelt haben. Der 25-jährige Radfahrer wird leicht verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Seine 10 Monate alte Tochter bleibt unverletzt. Die Polizei leitet ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Köperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ein und ist auf der Suche nach dem flüchtigen Transporter sowie dem Fahrer. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 04403-927115 entgegengenommen. (1463286)

