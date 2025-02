Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Beim Überholvorgang Pkw touchiert - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 23.02.2025, gegen 21.15 Uhr, touchierte beim Überholen eine 18-jährige Pkw-Fahrerin den Pkw einer 24-jährigen Fahrerin. Die 18-Jährige befuhr mit einem silbernen Audi Q 3 die Bundesstraße 34 von Schwörstadt kommend in Richtung Wehr / Brennet, als sie kurz nach dem Ortsausgang Schwörstadt eine vor ihr fahrende 24-jährige Fahrerin eines roten Seat Altea überholte. Aufgrund Gegenverkehr, welchen die 18-Jährige erkannte, scherte sie wieder nach rechts ein und touchierte dabei den Pkw der 24-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Vor dem roten Seat und dem silbernen Audi soll ein weißer Ford Ka gefahren sein, dessen Fahrer oder Fahrerin möglicherweise Zeuge des Vorfalls wurde. Womöglich wurde bei dem Überholmanöver auch der Gegenverkehr behindert oder gefährdet. Diese Verkehrsteilnehmer mögen sich bitte mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung setzen. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07623 74040 erreichbar. Ebenso Zeugen, welche sachdienliche Hinweise dazu geben können.

