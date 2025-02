POL-FR: Gemarkung Lörrach: Mit Pkw von Kreisstraße abgekommen und Hang heruntergerutscht

Freiburg (ots) - Bereits am Dienstag, 18.02.2025, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr, wurde von einer unbekannten Täterschaft aus einem Treppenhaus ein angeschlossener Kinderwagen entwendet. Der Kinderwagen stand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße und war mit einem Fahrradschloss an einem Gegenstand angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 550 Euro. Medienrückfragen ...

