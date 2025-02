Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Fußgänger bringt Motorradfahrerin zu Fall - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Samstag, 22.02.2025, gegen 15.10 Uhr, überquerte ein 70-jähriger Fußgänger die Landstraße 134 und übersah dabei eine in Richtung Binzen fahrende 17-jährige Motorradfahrerin. Der 70-Jährige habe in Höhe der Werner-Glatt-Straße unvermittelt und ohne auf den Straßenverkehr zu achten die Fahrbahn betreten. Die 17-jährige Motorradfahrerin versuchte noch auszuweichen. Dabei touchierte sie mit dem Lenker den Fußgänger. Im weiteren Verlauf stürzte die 17-Jährige mit ihrem Motorrad auf die Fahrbahn. Die 17-Jährige wurde leicht verletzt. Ebenso der Fußgänger. Am Motorrad entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

