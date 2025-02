POL-FR: Rheinfelden: Backfisch in Backofen löst Feuerwehreinsatz aus

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Freitag, 21.02.2025, gegen 11.30 Uhr, nach Rheinweiler in die Straße Kapellengrün gerufen. In einem Haus solle eine Pelletheizung brennen. Ursächlich für die Rauchentwicklung an der Pelletheizung war wohl ein Defekt an der Ansaugeinrichtung. Es kam zu keinem Brand. Es sei niemand verletzt worden. Auch sei kein Sachschaden ...

