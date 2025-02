Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg-Lehen: Brand in Tierheim

Freiburg (ots)

Freiburg-Lehen: Nach dem Brand in einem Tierheim in der Silvesternacht sind die Ermittlungen mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittlungen zur Brandursache haben ergeben, dass der Brand durch einen eingeschalteten Herd ausgelöst wurde. Dieser war offenbar unbeaufsichtigt und führte zum Vollbrand, der gegen 07:35 Uhr der Integrierten Leitstelle gemeldet wurde.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Freiburg-Lehen: Brand in Tierheim

Freiburg Freiburg-Lehen: Am 01.01.2025 wurde der Integrierten Leitstelle gegen 07:35 Uhr eine Rauchentwicklung in einem Tierheim in der Straße "In den Brechtern" gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell bekämpft werden, sodass die meisten Tiere gerettet werden konnten. Mehrere Vögel und Igel verendeten jedoch.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Freiburg-Nord (0761 882-4221) in Verbindung zu setzen.

