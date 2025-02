Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Gaststätte - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 20.02./21.02.2025, ist ein zunächst Unbekannter in eine Gaststätte in der Bad Säckinger Innenstadt eingebrochen und hat Bargeld entwendet. Mutmaßlich durch Aufhebeln eines Fensters gelang der Unbekannte in den Gastraum. Aus einer Schublade wurde ein Behältnis mit Bargeld entwendet. Im Anschluss entfernte sich der Unbekannte. Der Einbruch wurde gegen 08:35 Uhr gemeldet und von der Polizei aufgenommen. Auf dem Polizeirevier Bad Säckingen befand sich zu dieser Zeit ein 21-Jähriger Mann, der wegen eines anderweitigen Diebstahldeliktes tatverdächtig war. Auf Grund aufgefundener Gegenstände und anderem Beweismaterial ergab sich der Verdacht, dass der 21-Jährige auch mit dem Einbruch in die Gaststätte und weiterer Eigentumsdelikten in Verbindung stehen könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Untersuchungshaftbefehl gegen den tunesischen Staatsangehörigen erlassen. Der Tatverdächtige wurde in eine Haftanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

