POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfall an Fußgängerüberweg - ein Leichtverletzter

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 22.02.2025, gegen 22:00 Uhr, ist es an einem Fußgängerüberweg in der Peter-Thumb-Straße in Tiengen zu einem Zusammenstoß eines Fußgängers mit einem Pkw gekommen. Eine 81jährige Pkw-Lenkerin fuhr an den Zebrastreifen in der Innenstadt heran. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 16jährigen Fußgänger, welcher ordnungsgemäß die Fahrbahn überqueren wollte. Der hinzugerufene Rettungswagen verbrachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Sachschaden entstand.

