Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Angebliche K.O.-Tropfen bei fasnachtlicher Abendveranstaltung

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 23.02.2025, gegen 01.00 Uhr, sind zwei feiernde Besucherinnen in Öflingen nach Unwohlsein mit dem Verdacht auf Beeinflussung von K.O.-Tropfen behandelt worden. Die beiden Frauen befanden sich auf der Fastnachtsfeier in der Sporthalle Öflingen. Gegen 01.00 Uhr klagten sie über körperliches Unwohlsein. Eine der Frauen, welche auch Alkohol genossen hat, wurde nach Verschlechterung des Kreislaufzustandes in ein Krankenhaus gebracht. Die Veranstaltung wurde in Rücksprache mit dem Veranstalter beendet. Das Ergebnis der abgegebenen Urinproben steht noch aus. Der Polizeiposten Wehr, 07762 8078-0, ermittelt.

