POL-FR: Hausen im Wiesental: Kupferrollen im Wert von 70000 Euro entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am Freitag, 21.02.2025 zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr mit einem Sandsteinbrunnen, welcher auf einem Grundstück direkt an der Wehrer Straße steht. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Sachschaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet um sachdienliche Hinweise. md/tb Medienrückfragen bitte an: ...

