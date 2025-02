Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Unfall verursacht und weitergefahren

Am Samstag verursachte ein Busfahrer in Biberach beim Vorbeifahren einen Schaden an einem Auto.

Ulm (ots)

Gegen 16.15 Uhr war ein Omnibus in der Straße Fünf Linden unterwegs. Der Gelenkbus fuhr in Richtung Georg-Schinbain-Straße. Dort kam ihm an der engen Stelle ein VW Golf entgegen. Die 64-Jährige wich nach rechts auf einen Anwohnerparkplatz aus, um den Linienbus vorbeifahren zu lassen. Der Mercedes Bus bog nach dem Passieren des Autos nach rechts ab und das Heck scherte nach links aus. Dabei streifte der Bus das linke Heck des VW. Ohne sich um den Schaden an dem Auto zu kümmern, fuhr der Busfahrer weiter. Möglicherweise hat der Fahrer des Gelenkbusses den Zusammenstoß gar nicht bemerkt und setzte die Fahrt fort. Die 64-Jährige meldete den Unfall der Polizei. Die ermittelt nun und konnte den Mercedes Citaro in einem Busdepot in Biberach feststellen. Das Fahrzeug wies entsprechenden Unfallbeschädigungen auf. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am VW auf rund 2.000 Euro. Die Höhe des Schadens am Bus wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Busfahrer dauern an.

++++0353934

Bernd Kurz, Tel.: 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell