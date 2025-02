Ulm (ots) - Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Wohnwagen in Uhingen gemeldet. Der stand auf einem Parkplatz in der Heinkelstraße. Die Polizei kam und stellte fest, dass an dem Wohnanhänger der Marke Hobby die vordere Klappe aufgebrochen war. Daraus entnahmen die Unbekannten eine 5 kg Gasflasche mit ...

mehr