POL-UL: (GP) Uhingen - Einbrecher machen Beute

Mehrere Wohnwagen waren zwischen Anfang Februar und Sonntag das Ziel von Einbrechern in Uhingen.

Am Sonntag wurde der Polizei ein Einbruch in einen Wohnwagen in Uhingen gemeldet. Der stand auf einem Parkplatz in der Heinkelstraße. Die Polizei kam und stellte fest, dass an dem Wohnanhänger der Marke Hobby die vordere Klappe aufgebrochen war. Daraus entnahmen die Unbekannten eine 5 kg Gasflasche mit grauer Lackierung. Doch damit zeigten sich die Diebe wohl nicht zufrieden und machten sich an weiteren geparkten Wohnwagen zu schaffen. An mindestens zwei fahrzeugen brachen sie die Staufächer im vorderen Teil des Fahrzeuges auf. Ob daraus etwas entwendet wurde, muss die Polizei noch ermitteln. In der Straße Im Brühl stand ein weiterer Wohnwagen. Auch an diesem hatten sich die Einbrecher wohl zu schaffen gemacht und Schaden verursacht. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/9381-0) hat Spuren an den Tatorten gesichert und sucht nach den Unbekannten. Der angerichtete Schaden dürfte deutlich höher liegen, als die erlangte Beute.

