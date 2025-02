Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Zeugen nach Betrug und Raub gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Schockanruf mit Raub - Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr erhielt eine Seniorin in Heilbronn-Biberach einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Arzt ausgab. Dieser täuschte vor, dass ihre Tochter schwer verletzt sei und dringend in eine Spezialklinik verlegt werden müsse. Um die angeblichen Behandlungskosten zu decken, forderte er einen hohen Bargeldbetrag. Unter Druck gesetzt, richtete die Frau eine mittlere fünfstellige Summe in einer silbernen Geldkassette her und verpackte diese in einem blauen Stoffbeutel mit der Aufschrift "Sanofi". Gegen 19.30 Uhr erschien eine bislang unbekannte Täterin an einem zuvor vereinbarten Treffpunkt in der Mergenthalerstraße, um das Geld abzuholen. Als der Seniorin Zweifel kamen und sie die Herausgabe verweigerte, schubste die Täterin sie und riss ihr den Beutel aus der Hand. Anschließend flüchtete die Unbekannte zu Fuß in Richtung Lilienthalstraße. Die Täterin war dunkel gekleidet, trug eine Strickmütze und führte einen weißen Beutel mit sich. Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag zwischen 19 und 20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben oder Hinweise zu den beschriebenen Beuteln und der Geldkassette geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

