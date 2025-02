Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Auseinandersetzung vor Gaststätte in Pfaffenhofen, 24-Jähriger durch Stichverletzung schwer verletzt, gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Streit endet mit Stichverletzung

Am frühen Samstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Maulbronner Straße in Pfaffenhofen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 33-jährigen Kroaten und einem 24-jährigen Rumänen. Beide Kontrahenten standen mutmaßlich deutlich unter Alkoholeinfluss. Hierbei soll der 33-Jährige seinen Widersacher mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand - vermutlich einem Messer - in den Brustbereich gestochen haben, sodass dieser schwer verletzt wurde. Der zunächst geflüchtete Tatverdächtige konnte kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Der Geschädigte ist zwischenzeitlich außer Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern noch an.

