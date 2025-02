Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald Kreis: Einbrüche, Randalierer in Schnellrestaurant, Verkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Höpfingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Am Montag drang ein bislang unbekannter Täter zwischen 14.50 Uhr und 22.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in Höpfingen ein. Über den Garten gelangte der Täter auf den Balkon eines Hauses in der Richard-Kaiser-Straße und hebelte dort ein Fenster auf. Anschließend wurde das gesamte Haus durchsucht und Schmuck entwendet. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Mosbach: Aggressiver Mann randaliert und bedroht Mitarbeiterin

Am Montag gegen 23.10 Uhr musste die Polizei einen aggressiven Mann in Mosbach in Gewahrsam nehmen. Vor einem Schnellrestaurant in der Neckarelzer Straße griff ein 31-jähriger Mann einen 32-Jährigen an und schlug mehrfach mit den Fäusten auf ihn ein. Zudem soll er versucht haben, mit Steinen auf sein Opfer loszugehen. Der 32-Jährige konnte sich in das Restaurant flüchten, woraufhin der Angreifer im Inneren mit einem Barhocker auf ihn losgehen wollte. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn des Gebäudes verwies, bedrohte er diese. Da sich der Mann auch gegenüber der Polizei aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Buchen: Versuchter Einbruch in Discounter - Zeugen gesucht

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten Unbekannte, in einen Supermarkt in Buchen einzubrechen. Die Täter gelangten über das Dach in den Innenbereich des Lebensmittelhandels in der Hollergasse. Dort versuchten sie, die Tür zum Tresorraum gewaltsam zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt. Das Polizeirevier Buchen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Rosenberg: Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Am Montagnachmittag kam es auf der Landesstraße 518 zwischen Rosenberg und Sindolsheim zu einem riskanten Überholmanöver. Der Fahrer eines BMWs überholte gegen 15.20 Uhr in einer unübersichtlichen Rechtskurve mit hoher Geschwindigkeit und geringem Seitenabstand einen Opel. Wenige Minuten später überholte dasselbe Fahrzeug einen weißen VW Polo ebenfalls gefährlich. Das Polizeirevier Buchen bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des weißen VW Polos sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

