POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbrüche & Unfall

Freudenberg: Kabel gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte stahlen am Wochenende mehrere hundert Meter Kabel vom Gelände eines ehemaligen Industriebetriebs in der Freudenberger Hauptstraße. Die Täter verschafften sich zwischen 14 Uhr am Freitagnachmittag und 6 Uhr am Montagmorgen Zugang zu dem Gelände und entwendeten Stromkabel im fünfstelligen Eurobereich. Aufgrund der Menge des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass die Diebe dieses mit einem großen Fahrzeug abtransportiert haben müssen. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um das Industriegelände in der Hauptstraße machen konnten, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Der Polizeiposten Lauda-Königshofen sucht nach Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer am Wochenende in ein Geschäft für Farben einbrach. Der oder die Einbrecher verschafften sich zwischen 16 Uhr am Freitagnachmittag und 6.45 Uhr am Montagmorgen gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Deubacher Straße. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und Bargeld gestohlen. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

Lauda-Königshofen: Schwangere Frau nach Unfall aus Auto befreit

Die Feuerwehr musste am Sonntag eine schwangere Frau nach einem Unfall bei Lauda-Königshofen aus ihrem Auto befreien. Die 24-Jährige fuhr gegen 19 Uhr in ihrem Ford auf der Bundesstraße 292 und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 2823 nach links in Richtung Königshofen abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich den bereits auf der Kreisstraße fahrenden Skoda eines 47-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen erlitten. Da sich die Türe des Fords nicht mehr öffnen ließ, musste die 24-Jährige von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde, wie auch der 47-Jährige, zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt belaufen sich die an den Pkw entstandenen Schäden auf rund 20.000 Euro.

