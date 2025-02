Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Boxberg: Verkehrsunfall an der Autobahnauffahrt fordert Verletzte

Boxberg (ots)

Boxberg: Drei Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Montagnachmittag, gegen 13.20 Uhr, auf der Bundesstraße 292, an der Autobahnauffahrt Boxberg, wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Der Lenker eines Peugeot befuhr die Bundesstraße 292 in Fahrtrichtung Boxberg. Der Fahrer eines entgegenkommenden Ford wollte von Boxberg kommend nach links auf die A81 auffahren und übersah dabei wohl den Peugeot Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin des Peugeot schwer. Der Fahrer wurde ebenso wie der Fahrer des Fords leicht verletzt. Die Verletzten wurden in Krankhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Würzburg war kurzzeitig voll gesperrt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell