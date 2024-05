Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Sporthalle von Schule in Oberzwehren: Ursache unklar; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren: Am gestrigen Sonntagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 8:30 Uhr zu einem Brand in der Sporthalle der Georg-August-Zinn-Schule in der Mattenbergstraße in Oberzwehren gerufen. Wie sich dort herausstellte, war es in einem "Konditionsraum" mit Fitnessgeräten aus noch unbekannten Gründen zu einem Feuer gekommen, das schließlich von der alarmierten Feuerwehr gelöscht wurde. Bei dem Brand wurden Inventar wie Sportgeräte sowie eine Lichtkuppel aus Plastik im Dach des Gebäudes beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 80.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden beim für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, aus welchen Gründen es zu dem Brand in dem "Konditionsraum" gekommen war. Deswegen suchen die Ermittler nun auch nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Ursache des Feuers geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

