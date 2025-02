Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckarsulm: Brand in einem Firmengebäude

Heilbronn (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Firmengebäude in der Neuenstädter Straße in Neckarsulm. Die Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit löschen. Weshalb das Feuer in einem Kellerraum des Gebäudes ausgebrochen war ist bislang nicht bekannt. Der Besitzer und ein Mitarbeiter der Firma, wurden mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasverletzung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ausfahrt der B27 in Richtung Neuenstädter Straße musste aufgrund der Feuerwehrarbeiten gesperrt werden - die Sperrung dauert aktuell noch an. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell