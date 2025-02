Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Luxusautos gestohlen, Unfall mit Straßenbahn und Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Vier Luxusautos gestohlen - Zeugen gesucht Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende vier Luxusautos in Heilbronn. Zwischen Samstag 13 Uhr und Montag 7 Uhr gelangten die Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Georg-Vogel-Straße und stahlen drei Range Rover und einen Jaguar. Der Schaden wird auf circa 500.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Dienstagmorgen in Heilbronn. Gegen 0.45 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem VW Golf in der Ochsenbrunnenstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Pfaffenstraße geradeaus weiterfahren. Hierbei übersah er vermutlich den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Mazda einer 61-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Baum geschleudert. Beide Fahrzeugführer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Ihre Pkws waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Streifenwagen kollidiert mit Stadtbahn Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Heilbronn. Kurz vor 16 Uhr befuhr ein Streifenwagen unter der Nutzung von Sonder- und Wegerechten die Austraße in Richtung Hans-Seyfer-Straße. Hier beabsichtigte der Fahrer auf Höhe der Wendemöglichkeit nach links einen U-Turn zu fahren. Vermutlich übersah er hierbei die in gleicher Richtung fahrende S-Bahn, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

