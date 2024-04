Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - In mehrere Pkw eingebrochen

Bocholt-Mussum (ots)

In insgesamt neun geparkte Autos eingedrungen sind Unbekannte in den vergangenen Tagen in Bocholt-Mussum. Die Tatorte liegen an der Wagnerstraße, der Beethovenstraße, am Grünen Weg, an der Seeheidestraße und am Loikumer Weg. Die Diebe erbeuteten nach ersten Erkenntnissen unter anderem vorgefundenes Bargeld und Papiere. Zu den Taten kam es in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

