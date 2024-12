Polizei Hamburg

POL-HH: 241212-5. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Othmarschen - Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 12.12.2024, 11:53 Uhr

Unfallort: Hamburg-Othmarschen, Statthalterplatz / Reventlowstraße

Heute Mittag ist eine 97-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Othmarschen tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte die aus Richtung Statthalterplatz kommende Seniorin, die Reventlowstraße zu queren, während der Fahrzeugverkehr in Richtung Elbchaussee stockte. In dem Moment, als die Frau sich mit ihrem Rollator unmittelbar vor einem Lkw befand, fuhr der 66-jährige Fahrer des Sattelzuges an und es kam zum Zusammenstoß.

Die 97-Jährige wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr leiteten unmittelbar Reanimationsmaßnahmen ein und transportierten die Frau in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, wo sie wenig später ihren Verletzungen erlag.

Ein Verkehrsunfallteam (VU-Team) der Verkehrsdirektion Innenstadt/West (VD 23) übernahm die Unfallaufnahme und setzte hierfür sowohl eine Drohne als auch einen 3D-Scanner des Landeskriminalamts ein. Des Weiteren zogen die Polizistinnen und Polizisten einen Sachverständigen hinzu.

Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von mehreren Personen.

Die Ermittlungen werden nun von der VD 2 weitergeführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

