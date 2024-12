Polizei Hamburg

POL-HH: 241212-1 Bewohner ertappt Einbrecher auf frischer Tat in Hamburg-Hausbruch- Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.12.2024, 19:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Hausbruch, Wulmsberg

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind gestern Abend in ein Haus im Hamburger Stadtteil Hausbruch eingebrochen und wurden von dem nach Hause kommenden Bewohner überrascht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten zwei noch unbekannte Männer an einem Fenster und gelangten so in das Einfamilienhaus. Der in diesem Moment heimkehrende Bewohner bemerkte zunächst einen verdächtigen Lichtschein und traf wenig später im Hausflur auf die zwei Einbrecher. Im weiteren Verlauf kam es zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung mit einem der Täter, wodurch der 28-jährige Geschädigte leicht verletzt wurde.

Die beiden Unbekannten flüchteten im Anschluss mit ihrem Diebesgut (Bargeld und Schmuck) in das benachbarte Waldgebiet.

Der 28-Jährige verständigte die Polizei, woraufhin alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen umgehend Fahndungsmaßnahmen einleiteten, welche nicht zur Festnahme von Tatverdächtigen führten.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen, welche nun vom Harburger Einbruchsdezernat (LKA 182) fortgeführt werden.

Die Gesuchten werden folgendermaßen beschrieben:

1)

- männlich

- circa 30 Jahre alt

- 175 bis 180 cm groß

- "normale" Statur

- dunkle kurze Haare

- sprach eine unbekannte osteuropäische Sprache

- bekleidet mit einer schwarzen Sporthose und einer dunkelblauen Steppjacke

2)

- männlich

- circa 30 Jahre alt

- 180 bis 185 cm groß

- "normale" Statur

- sprach eine unbekannte osteuropäische Sprache

- bekleidet mit einer hellen Steppjacke mit Kapuze

Personen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

