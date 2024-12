Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Großraum- und Schwertransport bleibt aufgrund eines technischen Defekts zwischen den Kreiseln der B73 bei Otterndorf liegen

Cuxhaven (ots)

Otterndorf. In den frühen Morgenstunden blieb ein Großraum- und Schwertransport aufgrund eines technischen Defekts zwischen den Kreisverkehren der B73 bei Otterndorf liegen. Das Fahrzeug muss vor Ort aufwändig repariert und im Anschluss geborgen werden, sodass mit längeren Verzögerungen zu rechnen ist.

Der Verkehr in Richtung Stade kann aktuell am Fahrzeug vorbeifahren. Der Verkehr in Richtung Cuxhaven wird am dem Kreisel Scholienstraße über Neuenkirchen abgeleitet (K16, K15, L117, L118 und zürück zur B73).

Es kommt aufgrund des morgendlichen Berufsverkehrs zu Verkehrsbehinderungen.

