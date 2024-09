Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung - Schwerer Verkehrsunfall B9 in Remagen (Nordeinfahrt)

Remagen (ots)

Am Donnerstag, den 12.09.2024 gegen 08:25 Uhr, ereignete sich auf der B9 an der Nordeinfahrt in Höhe der Apollinariskirche ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei geriet aus bislang ungeklärter Ursache der Pkw, welcher die B9 in Fahrtrichtung Bonn befuhr, nach links vom Fahrstreifen ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw. Aufgrund des Frontalzusammenstoßes wurden beide Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Nach dem Rettungseinsatz der Feuerwehr und der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und der Polizeiinspektion Remagen waren ebenfalls das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Koblenz zwecks Spurensicherung sowie die Straßenmeisterei Sinzig vor Ort. Die B9 war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme für ca. vier Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet.

