Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Müllablagerung

Kehrig (ots)

Innerhalb der letzten Tage, noch vor dem 10.09.2024, wurde in einem Waldweg, am sogenannten "Bausberg" zwischen Kehrig und Düngenheim, an der L 52 gelegen, eine größere Menge Müll, Sperrmüll, Dachpappe, sowie Teile von Elektrogeräten abgelagert. Der Unrat müsste mit einem Lieferwagen oder Fahrzeug mit Anhänger zu dieser Örtlichkeit transportiert werden sein.

Hinweise nimmt die Polizei Mayen entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell