Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 09.12.2024

Cuxhaven (ots)

Bereich PK Hemmoor:

Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Unfallort: 21769 Lamstedt, Zuschlag, Bundesstraße 495

Am 09.12.2024, gegen 15.15 h, befuhr ein 22jähriger mit seinem Pkw die Bundesstraße 495 in Richtung Lamstedt. Nach Durchfahren einer Rechtskurve verlor er aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier stieß er zunächst mit der Fahrzeugfront gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw herumgeschleudert und stieß anschließend mit der Fahrerseite gegen einen weiteren Straßenbaum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die vor Ort befindlichen Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Durch den Unfall erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen. An dem Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße wurde aufgrund des Verkehrsunfalles für 1,5 Stunden komplett gesperrt. Der normale Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell