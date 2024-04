Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum- Von Ketteler-Straße 3 (fra)- In der Zeit vom 18.04.2024 gegen 17:30 Uhr bis zum 19.04.2024 circa 06:30 Uhr kam es an der o.g. Örtlichkeit zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Lkw fuhr gegen einen Baum, welcher sich auf den o.g. Grundstück befindet und verursachte einen Schaden von ungefähr 200 Euro. Danach verließ der Lkw-Führer den Unfallort ohne seine Personalien zu hinterlassen. Wer sachdienliche Hinweise zum Lkw oder dessen Führer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

