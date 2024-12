Polizei Hamburg

POL-HH: 241212-2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Hamburg-Ochsenwerder

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 09.12.2024, 07:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Ochsenwerder, Ochsenwerder Landscheideweg / Elversweg

Nachdem am Montagmorgen eine Dreijährige beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto angefahren und verletzt worden ist, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich das dreijährige Mädchen auf einem Laufrad in Begleitung seiner Mutter auf dem Ochsenwerder Landscheideweg, um die Kreuzung in Richtung Ochsenwerder Landstraße bei Grünlicht zu überqueren. Das Mädchen soll sich einige Meter vor seiner Mutter in der Fußgängerfurt befunden haben, als sich ein aus Richtung Ochsenwerder Kirchendeich kommender Pkw näherte und das Kind erfasste. Die Dreijährige stürzte daraufhin und verletzte sich oberflächlich. Der Fahrer des Pkw soll nach dem Unfall angehalten und aus dem Fahrzeug gestiegen sein.

Eine unbeteiligte Autofahrerin leistete umgehend Erste Hilfe und fuhr das Kind sowie die Mutter zu einer nahe gelegenen Arztpraxis. Anschließend ist das verletzte Kind vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert worden. Die Mutter informierte die Polizei über den Verkehrsunfall zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Fahrer des beteiligten, dunklen Pkw meldete sich bislang nicht bei der Polizei und kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 55 - 60 Jahre alt - 175 - 180 cm groß - normale Statur - dunkle, kurze Haare - trug eine Brille mit einem schwarzen Rand

Die Ermittlungen werden von der Verkehrsdirektion Süd (VD 42) geführt und dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei insbesondere den Pkw-Fahrer und die Ersthelferin sowie Zeuginnen und Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

