Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kinder- und Jugendgruppe des Heinrich-Hauses Neuwied besuchte die Polizeiinspektion in Linz/Rhein

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochmorgen besuchte eine Kinder- und Jugendgruppe die Polizeiinspektion in Linz am Rhein. Nach der Begrüßung durch den Inspektionsleiter, EPHK Thomas Hecking, ging es zunächst in das Herzstück der Inspektion, auf die Wache. Hier wurde den Jugendlichen hautnah das Einsatzgeschehen mit allen verbundenen Maßnahmen von dem Wachhabenden erklärt. Ein weiterer Höhepunkt war die Vorführung der Einsatzmittel der Polizei, wobei der Streifenwagen mit seiner Ausstattung auf besonders großes Interesse stieß. Nach ein paar schönen Stunden fuhr die Gruppe wieder nach Neuwied, nachdem sie sich freudig für den Besuch bedankt hatte. Auch die beteiligten Polizisten hatten sichtlich Freude an der gelungenen Veranstaltung.

