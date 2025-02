Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Künzelsau: 93-Jährige aus Kocher gerettet

Heilbronn (ots)

Eine 93-Jährige geriet am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Künzelsau in den nahegelegenen Kocher und wurde durch drei Männer gerettet. Ein 80-Jähriger Mann sah, wie die Dame im Bereich des Frankenwegs im Kocher trieb und verständigte daraufhin drei junge Männer die sich in seiner Nähe befanden. Während ein 33-Jähriger den Notruf wählte, sprang ein 34-Jähriger in den Fluss und zog die Frau gemeinsam mit seinem 37-jährigen Bruder ans Ufer. Sie war bei Bewusstein und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

