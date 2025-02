Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Senior angegriffen und verletzt, Falsche Polizeibeamte betrügen Ehepaar um Erspartes

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Senior angegriffen und verletzt Bereits am 7. Januar 2025 wurde ein Senior in Neckarsulm bei einem körperlichen Angriff schwer verletzt. Der 75-Jährige befand sich gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz neben der Tankstelle eines Einkaufszentrums in der Rötelstraße, in der Nähe der Abfahrt des Parkdecks, als ein bisher unbekannter Mann auf ihn zukam, ihn kurz ansprach und dem Senior dann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Hierbei verlor der 75-Jährige seine Brille und stürzte zu Boden. Durch den Schlag zog sich der Angegriffene schwere Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,80 bis 1,85 Meter groß - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Mittellange, dunkle Haare in einer leichten Welle nach hinten gekämmt. Die Haare gingen nicht bis über den Nacken - Sprach Deutsch ohne Akzent - War dunkel gekleidet Vor dem Angriff war der Unbekannte dem 75-Jährigen bereits an der Tankstelle aufgefallen. Hier soll der Angreifer Liegestütze an der dortigen Leitplanke gemacht haben. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Ehepaar um Erspartes betrogen Am vergangenen Dienstag erbeuteten Betrüger in Heilbronn-Böckingen das Ersparte eines Ehepaars. Gegen 14.30 Uhr erhielt das Paar einen Anruf ihrer angeblichen Tochter, welche unter Tränen angab einen tödlichen Unfall verursacht zu haben. Anschließend wurde das Gespräch von einem vermeintlichen Polizeibeamten übernommen. Dieser suggerierte den geschockten Eltern, dass sie eine Haftstrafe ihrer Tochter durch die Zahlung einer Kaution abwenden könnten. Daher wurde die Übergabe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags vereinbart. Der Umschlag mit der vereinbarten Summe wurde im Anschluss in der Grünewaldstraße an einen unbekannten Mann übergeben. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Circa 50 Jahre alt - Klein, circa 1,60 Meter groß - Ungepflegtes Äußeres - Stämmiger Körperbau - Kein Bart, keine Brille - Trug grünliche Kleidung, eine Strickmütze und einen Rucksack Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit rund um die Grünewaldstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

