POL-UL: (HDH) Nattheim - Kontrolle übers Motorrad verloren

Leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer am Sonntag bei Nattheim.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr. Der 21-Jährige fuhr mit seiner Aprilia auf der B466 von Nattheim in Richtung Heidenheim. In einer Kurve beschleunigte er wohl zu früh und verlor die Kontrolle. Er kam nach rechts ins Bankett und stürzte. Mit leichten Verletzungen kam der Biker in ein Krankenhaus. An seinem Krad entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

