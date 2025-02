Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ummendorf - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag landete bei einem Unfall bei Ummendorf ein Fiat 500 auf dem Dach.

Ulm (ots)

Gegen 10.15 Uhr war ein 57-Jähriger auf der Kreisstraße 7569 von Hattenburg in Richtung Mittelbuch unterwegs. Aus ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve kurz vor Mittelbuch nach rechts ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor der Fiat-Fahrer die Kontrolle und geriet nach links. Das Auto kam von der Fahrbahn ab. Der Fiat überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Rettungskräfte brachten den Fahrer vorsorglich in eine Klinik. Er hatte wohl Glück und wurde nur leicht verletzt. Ein Abschlepper barg das schrottreife Auto. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell