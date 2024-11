POL-DA: Rüsselsheim: Kokain und Amphetamin beschlagnahmt/24-Jähriger in Haft

Bischofsheim (ots) - Am Dienstagmittag (26.11.) konnte eine Streife zwei junge Männer vorläufig festnehmen. Die beiden Tatverdächtigen, 22 und 27 Jahre alt, waren gegen 12.45 Uhr im Erlenweg sowie in der Dr.-Hans-Böckler-Straße dabei beobachtet worden, wie sie sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen machten und in diesem Zusammenhang auch ein unverschlossenes ...

mehr