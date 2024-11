Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Farbschmierereien/Staatsschutz ermittelt

Rüsselsheim (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben an einem Fußweg zwischen der Straße "An der Lache" und der Hans-Sachs-Straße an mehreren Wänden, Mauern und einem Trafohäuschen insgesamt sechs Hakenkreuzschmierereien mittels schwarzer Farbe hinterlassen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die genaue Tatzeit kann bislang nicht eingegrenzt werden. Entdeckt wurde die Tat am Mittwoch (27.11.). Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell