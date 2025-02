POL-FR: Küssaberg: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 22.02.2025, gegen 22:00 Uhr, ist es an einem Fußgängerüberweg in der Peter-Thumb-Straße in Tiengen zu einem Zusammenstoß eines Fußgängers mit einem Pkw gekommen. Eine 81jährige Pkw-Lenkerin fuhr an den Zebrastreifen in der Innenstadt heran. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten 16jährigen Fußgänger, ...

