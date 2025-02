POL-WAF: Beckum. Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten

Warendorf (ots) - Ein Mehrfamilienhaus ist das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beelen gewesen. Sie verschafften sich am Mittwoch (05.02.2025) zwischen 17.30 Uhr und 19.10 Uhr Zugang zu dem Gebäude an der Neumühlenstraße. Hier brachen sie in die Wohnung im zweiten Obergeschoss ein, durchsuchten sämtliche Räume und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

