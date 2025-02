Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Breisach - Am Samstag, 22.02.2025, geriet gegen 01:30 Uhr ein Autofahrer in der Jahnstraße in eine Verkehrskontrolle des Polizeireviers Breisach. Die Beamten stellten bei dem Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille fest. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten und eine Blutentnahme angeordnet. Ziemlich genau eine Stunde später wurde am Grenzübergang ein weiterer Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Auch dieser war mit 1,51 Promille mit Alkohol am Steuer unterwegs. Nach Vorliegen der Blutalkoholgutachten wird jeweils Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vorgelegt.

