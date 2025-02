Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Feuerwehreinsatz wegen Defekt an Waschmaschine

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Samstag, 22.02.2025, kurz nach 07.00 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus in die Wartenbergstraße gerufen. Im Treppenhaus sei ein sehr unangenehmer Geruch sowie Rauch wahrnehmbar. Aufgrund des zunächst nicht definierbaren Geruches wurde das Haus zunächst evakuiert. Bei einer Erkundung des Hauses konnte die Feuerwehr im Untergeschoss eine Waschmaschine feststellen, an welche die Stromkabel durchschmorten. Es kam zu keinem offenen Feuer. Über den Hausmeister wurde ein Elektriker verständigt.

