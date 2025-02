POL-COE: Coesfeld, Kreisgebiet/Betrug durch falsche PayPal-Mitarbeiter

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer beschädigte an der Von-der-Reck-Straße einen grau-schwarzen Volkswagen ID3 Pro. Die Unfallzeit war am Donnerstag (06.02.25) zwischen 7.00 Uhr und 13.30 Uhr. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen sucht nach Hinweisen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: ...

