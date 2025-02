POL-COE: Nottuln, Von-der-Reck-Straße/ Grau-schwarzer Volkswagen ID3 Pro beschädigt

Coesfeld (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag (06.02.) gegen 19.45 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten eine rückwärtig gelegene Terrassentür und versuchten so in das Haus zu gelangen. Offenbar gestört durch eine alleine anwesende, jugendliche Bewohnerin des Hauses flüchteten die Täter unerkannt, ohne ins Haus gelangt ...

