Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Walskamp/Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Donnerstag (06.02.) gegen 19.45 Uhr. Unbekannte Täter beschädigten eine rückwärtig gelegene Terrassentür und versuchten so in das Haus zu gelangen. Offenbar gestört durch eine alleine anwesende, jugendliche Bewohnerin des Hauses flüchteten die Täter unerkannt, ohne ins Haus gelangt zu sein. Die Junge Frau verständigte die Polizei, diese sicherte am Tatort Spuren. Auch die Eltern erschienen vor Ort. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Nummer 02591-7930 entgegen.

