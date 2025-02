Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zur Vogelruthe/Weiße Mercedes A-Klasse gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte stahlen im Zeitraum zwischen Mittwoch (05.02.), 19.30 Uhr und Donnerstag (06.02.), 06.30 Uhr, einen weißen Mercedes Benz, Typ A-Klasse, von einem Privatgrundstück in Olfen. Der Besitzer hatte das Auto am Abend auf seiner Einfahrt abgestellt, am nächsten Morgen fehlte das Auto. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

