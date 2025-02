Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gerichtsring, Wiesenstraße

Radfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine 24-jährige Pedelec-Fahrerin aus Coesfeld beabsichtigte am 05.02.2025, gegen 18.45 Uhr, an der Kreuzung Gerichtsring/ Kupferstraße die Kupferstraße (später Rekener Straße) vom Gerichtswall kommend über die Ampel der Fußgänger- und Radfahrerfurt zu überqueren. Sie wartete an der Ampel bis das Grünlicht für sie erschien und fuhr los. In diesem Moment kollidierte sie mit einem Auto, dass vom Gerichtsring kommend nach rechts auf die Kupferstraße abbog. Bei dem Unfall kam es zu einer Beschädigung an ihrem Pedelec. Die 24-Jährige selbst blieb unverletzt.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Auch die Radfahrerin setzte, erschrocken vom Unfall, ihre Fahrt fort und alarmierte von zu Hause aus die Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

